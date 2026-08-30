Cegah Karhutla, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pendakian di Cianjur & Bogor Ditutup Sementara

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemkab Bogor menutup sementara jalur pendakian, guna menghindari kebekaran hutan dan lahan (karhutla) dalam kondisi kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino.

Dia menilai kepala daerah sebaiknya segera membuat kebijakan untuk menunda lebih dahulu kegiatan mendaki gunung di wilayah masing-masing, sebab potensi kebakaran saat ini tidak hanya terjadi karena faktor cuaca saja.

"Bupati Cianjur dan bupati Bogor, serta daerah-daerah yang gunungnya digunakan untuk dilakukan kegiatan panjat gunung, sebaiknya ditunda dahulu sementara," kata Dedi di Bandung, Minggu (30/8).

Dedi menjelaskan bahwa karhutla bisa dipicu puntung rokok, yang kemudian diperparah dengan cuaca panas tengah dirasakan di seluruh wilayah Jabar. Oleh karena itu, Dedi meminta supaya aktivitas pendakian ditunda terlebih dahulu.

"Karena banyak orang yang manjat gunung itu, itu bawa rokok dan bakar. Nah, sementaralah, karena bikin bakar saja enggak terkendali jadi kebakaran. Sementara ini, menurut saya tunda dahulu, karena tidak semua orang disiplin ya," tuturnya.

Dedi mengimbau pemerintah daerah se-Jawa Barat bisa mulai menerapkan mitigasi terjadinya kebakaran di area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah masing-masing.

"Kalau TPA, kan, bupati-bupatinya harus segera tanggap di lingkungan TPA-nya masing-masing. Kalau menurut saya, sih, hindarkan orang bawa korek api dan rokok ke tempat TPA," jelas dia.

Adapun peristiwa Karhutla di Jawa Barat tercatat mengalami perluasan selama beberapa waktu kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengungkapkan terdapat 132 kejadian karhutla melanda 91 kecamatan dan 153 desa/kelurahan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 196,40 hektare hingga 24 Agustus 2026.