Cegah Karhutla, Menhut Minta Hentikan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

jpnn.com - PALEMBANG - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan korporasi dan masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berisiko memperparah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Menhut menyampaikan peringatan itu karena masih ditemukannya praktik pembersihan lahan atau land clearing menggunakan cara-cara murah yang memiliki risiko besar terhadap kesehatan masyarakat.

"Ini kami sampaikan kepada para petani, masyarakat biasa, maupun korporasi-korporasi yang masih nakal menggunakan cara-cara lama, cara-cara yang dianggap murah untuk melakukan land clearing, tetapi memiliki risiko besar terhadap kesehatan masyarakat," kata Raja Juli saat kunjungi kerja ke Palembang, Rabu (16/9).

Dia mengatakan potensi kerawanan karhutla di Sumatera Selatan masih berlangsung hingga akhir Oktober atau November 2026, berdasarkan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatolgi dan Geofisika (BMKG). Oleh karena itu, dia meminta seluruh elemen meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pencegahan karhutla. Terlebih lagi, hujan alami diperkirakan baru turun pada akhir tahun.

"Pesan kami kepada seluruh masyarakat Sumsel, yakinlah bahwa pemerintah terus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kolaboratif dan sinergis untuk melindungi masyarakat dari karhutla," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat memberikan dukungan penanganan karhutla di Sumatera Selatan melalui bantuan presiden (Banpres) uang yang dialokasikan kepada Pemprov Sumsel dan tiga kabupaten rawan bencana.

Banpres tersebut terdiri dari Rp 30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp 20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rp 20 miliar untuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), serta Rp 15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin.

Menurut dia, mekanisme pencairan bantuan telah diatur melalui petunjuk teknis dalam surat edaran kementerian dalam negeri.

Mekanisme tersebut dibuat agar pemanfaat anggaran dapat dilakukan tanpa birokrasi yang rumit.