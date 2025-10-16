Cegah Karhutla, NHM Bersama Aparat Latih Tim Tanggap Darurat di Maluku Utara.

jpnn.com, MALUKU UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menggelar simulasi tanggap darurat Karhutla di area tambang Gosowong, Halmahera Utara.

Kegiatan itu sebagai bentuk komiymen NHM mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan yang berlangsung pada 30 September 2025 itu menjadi bagian dari upaya NHM membangun budaya siaga bencana di kawasan pertambangan Indonesia Timur.

Simulasi tersebut melibatkan 30 peserta dari berbagai departemen internal, antara lain HSE, Security, Civil, dan NHM Peduli, serta perwakilan Kepolisian Halmahera Utara.

Pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan koordinasi lintas sektor dalam menangani potensi kebakaran di area sekitar tambang.

Para peserta menjalani latihan komunikasi darurat, manuver tim pemadam, serta penggunaan peralatan pemadaman secara langsung di lapangan.

Dengan skenario yang dirancang menyerupai kondisi nyata, NHM menilai kecepatan respons, efektivitas prosedur keselamatan, serta kesiapan sarana penunjang di lingkungan operasional.

Koordinator Technical Emergency Response Team NHM, Zakaria Barham menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko perusahaan.