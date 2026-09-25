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Cegah Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Cegah Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
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Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kemeja putih) dan Kepala BRIN Arif Satria (kemeja krem) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto memutuskan mendirikan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Hal itu diputuskan setelah Prabowo mengadakan rapat dengan sejumlah menteri dan pakar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Istana Negara, pada Kamis (24/9).

“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN,” ucap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Istana Negara.

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Raja Juli menjelaskan bahwa tujuan pembentukan badan itu adalah melakukan pencegahan karhutla dengan lebih efisien.

“DIPAnya di bawah Kementerian Kehutanan, penyusunan NSPK-nya di bawah Kemenhut, tadi Pak Presiden mengarahkan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden diisi oleh para ilmuwan dan para profesional,” kata dia.

Badan itu disebut akan dilengkapi dengan anggaran yang cukup agar dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di 6 provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

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Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menuturkan Prabowo meminta menegaskan bahwa pendekatan pencegahan karhutla ke depan adalah pencegahan presisi berbasis desa.

Prabowo disebut ingin melibatkan masyarakat desa sekitar terutama di wilayah karhutla.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan mendirikan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

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