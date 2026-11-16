Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).

Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber, mencegah kebocoran data, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.

"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026.

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Menurutnya, pembentukan forum itu sangat penting. Sebab, keamanan data menjadi salah satu persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi.

Melalui Forkomsanda, lanjut dia, sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa data yang dihimpun pemerintah untuk kepentingan pelayanan dan dikelola secara aman melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.

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Taj Yasin mengatakan transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan risiko yang tidak bisa dianggap remeh, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Oleh karena itu, ia menegaskan keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.