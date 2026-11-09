Cegah Kegaduhan, Pemerintah Harus Beri Afirmasi Bagi PPPK 35+ pada Seleksi CPNS 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah harus memberikan afirmasi bagi PPPK 35+ pada seleksi CPNS 2026. Tanpa afirmasi, ratusan ribu PPPK penuh waktu yang usianya di atas 35 tahun akan menjadi korban. Mereka hanya bisa gigit jari dan ditinggal oleh PPPK muda yang notabene masa kerjanya di bawah 3 tahun.

"Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti jangan meninggalkan guru PPPK 35+. Selama 10 tahun mereka hanya disodorkan dengan seleksi PPPK, sedangkan CPNS tidak dibuka,” kata Ketua DPW Aliansi Merah Putih Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN, Senin (9/11/2026).

Eko mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah akan memulai proses rekrutmen CPNS 2026. PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksinya. Menurut Eko, kesempatan itu akan sia-sia bila pemerintah tidak memberikan afirmasi usia bagi PPPK 35+.

"Harus jelas afirmasinya, apalagi PPPK penuh waktu ini sudah ikut tes. Bagi PPPK yang baru dan belum pernah mengabdi diarahkan ke seleksi CPNS umum saja," tuturnya.

Menurut dia, persoalan seleksi CPNS bagi guru PPPK penuh waktu ini cukup menyita perhatian. Hal itu setelah adanya pernyataan pemerintah bagi yang lulus seleksi CPNS bisa diangkat PNS. Sebaliknya, yang tidak lulus, kembali ke status PPPK.

Eko mengatakan seharusnya pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) bagi guru ASN PPPK penuh waktu usia 35 tahun ke atas wajib diberikan aifrmasi serta kemudahan mengikuti seleksi CPNS

"Ini semata-mata agar tidak terjadi kegaduhan seleksi CPNS 2026 bagi guru PPPK penuh waktu nantinya," ujar Eko.

Praktisi Pendidikan Riau itu menambahkan ASN PPPK penuh waktu sudah ada sejak 2019 hingga 2025. Sudah dites melalui tahapan yang luar biasa.