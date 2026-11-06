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Cegah Kejahatan Finansial, Width dan Nawadata Perkuat Keamanan Industri Perbankan

Cegah Kejahatan Finansial, Width dan Nawadata Perkuat Keamanan Industri Perbankan
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Width bersama Nawadata menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat sistem deteksi penipuan, manajemen risiko, serta pengendalian kejahatan keuangan. ilustrasi. Foto dok. SAP

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat keamanan dan kepercayaan di industri perbankan Indonesia terus menjadi perhatian di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital.

Menjawab tantangan tersebut, Width bersama Nawadata menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat sistem deteksi penipuan, manajemen risiko, serta pengendalian kejahatan keuangan di sektor perbankan nasional.

Kolaborasi itu juga menjadi langkah penting dalam mendukung institusi perbankan menghadapi berbagai ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

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Width akan memanfaatkan fitur kecerdasan buatan (AI) Reviewer untuk mengumpulkan dan menyertakan bukti pendukung di balik setiap rekomendasi, sedangkan Graph Intelligence memetakan hubungan antara nasabah, perusahaan, dan pihak terkait.

Selain itu, Width menyediakan platform terpadu yang mencakup proses orientasi nasabah digital (digital onboarding), Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), penyaringan data (screening), pemantauan transaksi, deteksi penipuan, dan pengelolaan kasus.

Sementara Nawadata, perusahaan teknologi asal Indonesia yang telah dipercaya oleh 4 dari 10 bank terbesar di tanah air.

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Nawadata menyediakan solusi teknologi keuangan yang mencakup pelaporan regulasi melalui OneReporting, kejahatan keuangan dan kepatuhan melalui OneFCC, manajemen risiko melalui OneRisk, manajemen kredit, serta otomasi proses bisnis.

Co-Founder dan CEO WIDTH Chye Kit Chionh mengatakan kolaborasi ini ditujukan untuk mendukung institusi keuangan dalam mengelola kewajiban kepatuhan sekaligus memperkuat pengendalian risiko kejahatan keuangan dan penipuan.

Width bersama Nawadata menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat sistem deteksi penipuan, manajemen risiko, serta pengendalian kejahatan keuangan.

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