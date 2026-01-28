Cegah Kekerasan Terhadap Anak, Waka MPR Dorong Bangun Ekosistem Hukum yang Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat dan edukasi dalam upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman beragam tindak kekerasan.

Hal itu diungkapkan Lestari pada saat diskusi daring bertema Fenomena Grooming Anak: Perspektif Hukum dan Psikologi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/1).

"Fenomena child grooming merupakan bentuk kekerasan yang menyasar anak-anak harus segera disikapi dengan langkah pencegahan dan perlindungan menyeluruh terhadap generasi penerus bangsa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya.



Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Amelia Anggraini (Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem – Anggota DPR RI), Fitra Andika Sugiyono, S.Psi (Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KemenPPPA), AKBP Dwi Astuti, S.H., M.A. (Kanit II Subdit II Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri), dan Debora Basaria, M.Psi. (Dosen Psikologi, Universitas Tarumanagara.

Pada 2021, ujar Lestari, catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya 859 kasus khusus child grooming.

Hingga akhir 2023, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) melaporkan total 12.398 kasus kekerasan seksual anak secara akumulatif.

KemenPPPA mencatat total kekerasan terhadap anak mencapai 28.831 kasus pada 2024.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat upaya pencegahan dan perlindungan anak dari ragam tindak kekerasan saat ini harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Mengingat, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, ancaman kekerasan terhadap anak semakin besar dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini.