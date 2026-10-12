Cegah Kericuhan di Stadion, Kapolresta Bandung Memprakarsai Pembentukan Satgas Bobotoh

jpnn.com - BANDUNG - Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto memprakarsai pembentukan Satuan Tugas Bobotoh untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban setiap pertandingan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Satgas Bobotoh melibatkan sejumlah elemen suporter Persib Bandung, di antaranya Viking, Bobotoh, Boboko, dan Bomber. Kehadiran mereka diharapkan mampu menciptakan suasana pertandingan yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Jadi, dukungan suporter kepada kesebelasan yang didukung itu bukan hanya di dalam tribun, menyanyikan atau mendukung, tetapi harus bisa menjadi dukungan dengan menjaga nama baik di luar, menjaga harkat dan martabat, serta menjadi tuan rumah yang baik," kata Tri ditemui di Soreang, Minggu (11/10).

Dia mengingatkan perilaku individu suporter bisa berdampak terhadap klub yang didukung. Oleh karena itu, setiap Bobotoh diharapkan dapat menjaga sikap agar tidak merugikan Persib. "Jangan sampai hanya gara-gara kesalahan seseorang, akhirnya yang didenda itu adalah kesebelasan dukungannya," ujarnya.

Tri berharap pertandingan sepak bola dapat menjadi hiburan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat tanpa dibayangi kekhawatiran akan terjadinya kericuhan. Menurut dia, seluruh pihak harus bersama-sama membangun suasana pertandingan yang menyenangkan, mulai dari kedatangan penonton hingga pertandingan berakhir. “Itu yang harus kita ciptakan," tuturnya.

Menurut dia, Satgas Bobotoh memiliki peran penting dalam membantu mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan suporter selama pertandingan berlangsung. Salah satunya dengan memberikan teguran kepada Bobotoh yang berpotensi melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, anggota Satgas Bobotoh dapat melaporkan kejadian itu kepada petugas keamanan untuk ditindaklanjuti.

Tri menilai keterlibatan elemen suporter sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu mengawasi situasi di dalam stadion yang tidak selalu dapat dijangkau langsung oleh petugas keamanan. Dia mencontohkan potensi penyalaan smoke bomb atau bom asap dan flare yang dapat mengganggu jalannya pertandingan serta berpotensi menimbulkan persoalan keamanan.

"Setidak-tidaknya apabila ada bobotoh yang ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, rekan-rekan dari Viking, Bobotoh, Boboko, dan Bomber bisa menyampaikan atau menegur mereka supaya tidak melakukan hal itu," kata Tri. "Apabila ternyata tidak bisa ditegur, nanti mereka akan menyampaikan kepada kami,” tambahnya.