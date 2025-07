Cegah Kerusakan Gigi dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gigi yang sehat dan terawat bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri Anda.

Namun, mengonsumsi makanan manis dan asam secara berlebihan bisa membuat gigi Anda rusak.

Dilasir Taste of Home, bakteri di mulut memakan gula yang dikonsumsi dan bisa membentuk plak di permukaan gigi, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Jika plak tetap ada di sana, hal itu berpotensi menyebabkan gigi berlubang.

Jadi, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk menghindari kerusakan gigi?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dicampur dengan Madu

1. Telur

Mungkin Anda suka telur setengah matang atau telur goreng. Apa pun gayanya, telur kaya akan vitamin D dan secara aktif membantu melawan kerusakan gigi.

"Vitamin D mencegah kerusakan gigi karena meningkatkan perkembangan gigi dan gigi yang lebih kuat tidak mudah rusak," jelas Greg Gelfand, DDS, Gentle Dental Bayside di Bayside, New York.