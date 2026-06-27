Cegah Korban Jiwa, Kemhan Perketat Cek Kesehatan Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperketat pengawasan dengan melakukan langkah mitigasi medis guna memastikan seluruh peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Merah Putih dalam kondisi aman dan sehat selama menempuh pendidikan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada seluruh peserta latsarmil.

"Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi, dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan layanan kesehatan," kata Kepala BPSDM Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastiat dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Sabtu.

Menurut Ketut, pemeriksaan itu dilakukan agar pihak pengajar bisa mengetahui kondisi fisik ataupun riwayat kesehatan para peserta.

Dengan hasil itu, pelatih bisa menyesuaikan jenis pelatihan fisik dengan kondisi fisik peserta.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan beberapa rumah sakit agar peserta yang dirujuk bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal.

"Kita berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal," jelas Ketut.

Dengan upaya ini, Ketut berharap proses latsarmil yang diikuti para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan maksimal.