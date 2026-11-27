Cegah Krisis Pasokan Energi, Indonesia Tak Cukup Hanya Diversifikasi Impor
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset Tenggara Strategics menilai ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah kian memperberat tekanan terhadap ketahanan energi nasional.
Lonjakan tersebut terlihat dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang telah menyentuh level USD117,24 per barel.
Angka itu tercatat jauh melampaui asumsi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar USD70 per barel.
Tekanan pada sektor energi diprediksi masih berlanjut sepanjang November di tengah ketatnya pasokan global.
Kesediaan minyak mentah komersial dunia saat ini bahkan berada 3,8 persen di bawah rata-rata kisaran lima tahun terakhir.
Situasi pelik ini menuntut pemerintah agar tidak hanya mengandalkan penanganan darurat dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga energi.
Pemerintah bersama PT Pertamina didorong untuk memperkuat strategi pengadaan migas melalui diversifikasi pemasok, reformasi subsidi, hingga pengembangan cadangan strategis.
Langkah-langkah tersebut dinilai krusial untuk meredam risiko jangka pendek sekaligus menekan kerentanan struktural terhadap dinamika global.
Mencegah krisis pasokan energi, diversifiikasi impor dinilai tidak cukup, ini hal lain yang perlu dilakukan.
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