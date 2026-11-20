jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud Md menilai MPR tak sah melaksanakan Sidang Paripurna pada 9 Desember untuk memilih Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka, andai Presiden RI Prabowo Subianto tak mengusulkan dua kandidat pada Kamis (19/11) kemarin.

Hal itu dikatakan Mahfud dalam pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pimpinan MPR melalui akunnya di X, Jumat (20/11).

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti Gibran, MPR mungkin, tidak bisa bersidang atau tidak sah jika dilakukan 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Mahfud beralasan aturan dalam UUD 1945 mengungkap bahwa pengajuan calon pengganti Wapres disampaikan 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.

Ternyata, kata dia, UU MMD3 dan Tatib MPR menegaskan bahwa yang dimaksud 'hari' ialah waktu kerja bukan total masa di kalender.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon Wapres baru dari Presiden.

Menurutnya, penundaan menjadi penting agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.

"Misalnya, Presiden menyerahkan hari ini 20 November 2026, maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026," ujar eks Ketua Hakim MK itu.