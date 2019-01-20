menu
Cegah Obesitas dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini

Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OBESITAS merupakan salah satu masalah kesehatan yang menyerang banyak orang.

Obesitas merupakan masalah kesehatan utama yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia.

Faktanya, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa ada lebih dari 650 juta orang dewasa di seluruh dunia yang dianggap obesitas.

Kondisi ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker.

Ingin menurunkan beberapa kilogram berat badan, tetapi bosan dengan diet hambar dan berjam-jam di atas treadmill?

Meskipun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan obesitas, termasuk genetika, pilihan gaya hidup, dan faktor lingkungan, pola makan memainkan peran penting.

Mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi merupakan penyebab utama kenaikan berat badan dan obesitas.

Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa makanan tertentu bisa membantu mencegah obesitas.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah obesitas dan salah satunya adalah gandum utuh.

