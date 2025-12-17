Cegah Penuaan Dini dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita dewasa pasti ingin agar wajah mereka selalu terlihat awet muda.
Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai cara untuk mencegah penuaan dini.
Ada beberapa hal yang bisa membuat wajah Anda memiliki lebih banyak kerutan.
Makanan, minuman, merokok dan kosmetik yang mengandung zat kimia juga menambah kulit wajah pun semakin tak segar.
Dampaknya, tak hanya terlihat kering dan keriput, tetapi kulit wajah akan tampak tua sebelum waktunya.
Ada banyak makanan yang mengandung sifat antipenuaan, menjadikannya pilihan tepat bagi kulit untuk memperlambat tanda-tanda penuaan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak Zaitun
Minyak zaitun dikenal sebagai salah satu sumber lemak sehat terbaik, yang telah ditemukan untuk membantu mencegah banyak penyakit yang berhubungan dengan penuaan.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mencegah penuaan dini dan salah satunya ialah tentu saja minyak zaitun.
