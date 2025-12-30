menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini

Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini

Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi wanita sedang jogging. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang penyakt jantung.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa olahraga memiliki efek perlindungan dan pencegahan terhadap kesehatan jantung.

Sebuah studi tinjauan tahun 2019 telah menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dan mengurangi obesitas bisa memerangi sebagian besar jenis penyakit kardiovaskular non-kongenital.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jalan kaki

Jalan kaki membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, penyebab utama penyakit jantung.

Latihan ini meningkatkan sirkulasi, membantu menyalurkan oksigen. dan nutrisi ke seluruh tubuh.

Baca Juga:

Berjalan kaki secara teratur membantu mengelola berat badan dan mengurangi tekanan pada jantung.

Mulailah dengan berjalan cepat selama 10-15 menit setiap hari.

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mencegah serangan penyakit jantung dan salah satunya ialah tentu saja bersepeda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI