Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini
jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang penyakt jantung.
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa olahraga memiliki efek perlindungan dan pencegahan terhadap kesehatan jantung.
Sebuah studi tinjauan tahun 2019 telah menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dan mengurangi obesitas bisa memerangi sebagian besar jenis penyakit kardiovaskular non-kongenital.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jalan kaki
Jalan kaki membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, penyebab utama penyakit jantung.
Latihan ini meningkatkan sirkulasi, membantu menyalurkan oksigen. dan nutrisi ke seluruh tubuh.
Berjalan kaki secara teratur membantu mengelola berat badan dan mengurangi tekanan pada jantung.
Mulailah dengan berjalan cepat selama 10-15 menit setiap hari.
Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mencegah serangan penyakit jantung dan salah satunya ialah tentu saja bersepeda.
