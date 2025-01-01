Cegah Perilaku Impulsif Anak Muda, Kredit Pintar & Polimedia Hadirkan Gerakan KOMA

jpnn.com, JAKARTA - Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) berkolaborasi dengan Kredit Pintar menghadirkan gerakan edukatif bernama KOMA (Kemiskinan, Obrolan, Mimpi, Aksi): Berhenti Sebelum Titik, yang digelar di Hall Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Jagakarsa.

Rizky Kertanegara selaku Ketua Pelaksana Kampanye KOMA, Polimedia, mengungkapkan generasi muda saat ini menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan.

"Tekanan gaya hidup, FOMO, dan godaan konsumsi instan yang kemudian membuat banyak mahasiswa rentan terhadap jeratan utang dan ketidakstabilan finansial. Untuk itu, melalui campaign KOMA (Kemiskinan, Obrolan, Mimpi, Aksi) kami hadir untuk mengajak mahasiswa Polimedia dan generasi muda Indonesia untuk lebih sadar, bijak, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan," ujar Rizky.

Puji Sukaryadi, Brand Manager Kredit Pintar menyampaikan inisiatif ini tidak hanya fokus pada edukasi keuangan, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap SDGs poin satu yaitu No Poverty.

"Melalui kampanye KOMA, Kredit Pintar dan Polimedia mengajak mahasiswa untuk mengenali pola konsumtif, memahami risiko keuangan yang mungkin muncul, serta membangun kebiasaan pengelolaan uang yang lebih sadar, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan literasi finansial, kampanye KOMA berupaya mencegah kerentanan finansial di kalangan muda yang berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural di masa depan," tutur dia.

Kredit Pintar dan Polimedia percaya bahwa edukasi finansial merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang mandiri dan tahan terhadap tekanan ekonomi.

Melalui kampanye KOMA, diharapkan menjadi sebuah langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, memahami manfaat dan risiko layanan keuangan digital, memiliki kebiasaan menabung dan merencanakan masa depan, serta dapat bertanggung jawab dalam menggunakan instrumen keuangan modern.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak mahasiswa yang sadar bahwa kesehatan finansial bukan hanya tentang jumlah uang, tetapi tentang bagaimana setiap individu mengelolanya dengan bijak. KOMA hadir sebagai pengingat bahwa kemiskinan dapat dicegah, dimulai dari kesadaran, pengetahuan, dan aksi nyata,” seru Puji.(chi/jpnn)