JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cegah Perlambatan Ekonomi, Menkeu Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Cegah Perlambatan Ekonomi, Menkeu Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Cegah Perlambatan Ekonomi, Menkeu Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mendasar di balik kebijakan pemerintah yang tetap menahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menjaga agar laju pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat di tengah dinamika global.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Menurut dia, kenaikan harga BBM justru dinilai akan meningkatkan beban hidup masyarakat, meski langkah tersebut kerap dianggap dapat memperluas ruang fiskal.

“Yang pertama, yang jelas ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang (berpenghasilan) kecil kan terganggu,” jelasnya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM hanya akan mengalihkan beban dari pemerintah kepada masyarakat.

“Yang kedua kalau dari sisi ekonomi itu kan tinggal mindahin, kalau saya naikkin BBM-nya, uangnya jadi punya saya, tapi rakyat harus bayar lebih dan itu bisa melambatkan ekonominya,” tambah dia.

Purbaya pun mempertanyakan apakah pemerintah mampu mengelola tambahan ruang fiskal itu seefisien masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mendasar di balik kebijakan pemerintah yang tetap menahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI