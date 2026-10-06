Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 4 Suplemen Ini

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT rontok merupakan salah satu hal yang bisa membuat wanita merasa tidak tenang.

Rambut yang sehat bisa memberi kepercayaan diri karena perpaduan nutrisi yang tepat dan perawatan rambut holistik.

Berikut beberapa nutrisi penting untuk menghentikan kerontokan rambut, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Biotin

Vitamin rambut, biotin (vitamin B7), sangat penting untuk menjaga kekuatan tarik dan integritas helai rambut, sehingga bisa membantu mencegah rambut rontok.

Ini meningkatkan sintesis keratin, protein yang memberi struktur pada rambut, menghasilkan rambut lebih penuh, lebih tebal, serta mengurangi kerusakan dan kerontokan.

2. Asam Lemak Omega-3

Omega-3, yang banyak terdapat pada biji rami dan minyak ikan, sangat penting untuk mendukung rambut tebal dan menjaga kesehatan kulit kepala.

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Mereka memberi nutrisi pada folikel rambut, meningkatkan sirkulasi kulit kepala, dan mengurangi peradangan, sehingga membuat rambut lebih berkilau dan kuat.

3. Vitamin D

Penipisan dan kerontokan rambut telah dikaitkan dengan kekurangan vitamin D.