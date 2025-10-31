menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat rambut rontok.

Penyebab rambut rontok itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang kerap kita hadapi tiap hari, yakni stres.

Beban pikiran yang menumpuk di kepala berperan pada rontoknya rambut.

Baca Juga:

Tenang, bukan berarti masalah itu tidak ada solusinya. Kamu bisa menghentikan kerontokan rambut secara alami.

Caranya, konsumsi saja makanan di bawah ini secara rutin. Apa saja makanan tersebut?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Bayam

Bayam kaya akan zat besi dan sebum yang berfungsi sebagai kondisioner alami untuk rambut.

Tumbuhan sayur juga mengandung asam omega-3, magnesium, kalium dan kalsium yang menjaga rambut tetap kuat dan sehat.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah rambut rontok dan salah satunya ialah tentu saja paprika merah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI