Cegah Rambut Rontok Saat Musim Hujan dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda mengalami rambut rontok.

Rambut rontok jika dibiarkan tentu bisa membuat Anda berisiko mengalami kebotakan.

Apakah Anda takut mengharapkan musim hujan hanya karena masalah rambut yang harus kamu hadapi?

Kekeringan, kusut, dan rambut rontok yang meningkat hanyalah beberapa dari masalah ini.

Penelitian telah menunjukkan bahwa rambut rontok meningkat hingga 30 persen selama musim hujan dan salah satu dari dua alasan utama untuk itu adalah kelembaban dan kekurangan nutrisi.

Kelembaban menghilangkan minyak alami kulit kepala kita yang mengakibatkan kulit kepala kering dan akar lemah.

Pada sisi nutrisi, kita perlu memiliki pola makan yang kaya zat besi, seng, dan protein.

Kekurangan biotin (jenis vitamin B) dan seng adalah salah satu alasan utama rambut rontok.