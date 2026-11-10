Batas DSKL dan PUB Dibahas, Mungkinkah BAZNAS Hanya Kumpulkan Zakat, LAZ Fokus ke Infaq Sedekah?

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong adanya batas pengaturan yang jelas antara pengelolaan dana sosial keagamaan dan ketentuan PUB agar tidak tumpang tindih dengan ranah kewenangan Kementerian Sosial, Selasa (10/11/2026).

Isu krusial tersebut mengemuka secara mendalam dalam kegiatan Expert Panel Seri IV Perumusan Arah Kebijakan Perubahan UU Pengelolaan Zakat yang diselenggarakan di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Forum nasional yang diinisiasi oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama ini mengusung tema besar mengenai penataan objek, legalitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL.

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Melalui harmonisasi bersama rezim PUB ini, pemerintah berharap dapat menyusun draf perubahan undang-undang yang lebih komprehensif.

Langkah penataan batas regulasi ini dinilai mendesak demi memberikan kepastian hukum bagi lembaga pengelola dana umat sekaligus mengoptimalkan pengawasan akuntabilitas publik di lapangan.

Pembahasan secara khusus mencakup Pasal 17 sampai Pasal 20, Pasal 28, Pasal 38, dan Pasal 41. Sejumlah isu yang dibahas meliputi pembagian objek pengelolaan BAZNAS dan LAZ, definisi DSKL, kedudukan LAZ, partisipasi masyarakat, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, serta harmonisasi dengan aturan PUB.

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"KUTIPAN DIRJEN"

Arifin dari BAZNAS menilai pengelolaan filantropi Islam membutuhkan pengaturan yang jelas. Menurutnya, pengumpulan dana masyarakat perlu memiliki landasan regulasi, tetapi tetap harus memperhatikan karakteristik dan ketentuan syariah.