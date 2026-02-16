Cegah Serangan Anemia dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - ANEMIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Mengonsumsi jenis makanan yang bernutrisi bisa membantu Anda terhindar dari kurang darah dan komplikasi yang mungkin muncul akibat anemia.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan anemia.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makanan tinggi zat besi
Makanan tinggi zat besi penting sebagai penambah darah untuk anemia.
Zat besi membantu produksi hemoglobin yang dibutuhkan sel darah merah.
Makanan penambah darah dengan asupan zat gizi paling banyak bisa Anda dapatkan dari sumber hewani, seperti daging merah, ayam, hati sapi, tiram, dan ikan.
2. Makanan kaya tembaga (copper)
Makanan yang mengandung mineral tembaga merupakan salah satu asupan penting untuk penambah darah.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan anemia dan salah satunya ialah tentu saja makanan kaya zat besi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Waspada, 5 Makanan Ini Berbahaya Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 5 Manfaat Kangkung, Bantu Cegah Serangan Diabetes
- Cegah Obesitas dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini
- 5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes
- Jaga Sirkulasi Darah Tetap Lancar dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini
- 6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat yang Baik untuk Kesehatan