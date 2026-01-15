Cegah Serangan Depresi dengan Mengonsumsi 5 Nutrisi Ini

jpnn.com, JAKARTA - DEPRESI merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diobati.

Depresi mungkin terasa seperti pertempuran yang melelahkan, tidak peduli berapa banyak orang dalam hidup Anda yang mendukung kamu.

Sampai Anda berhasil mengatasinya, kamu harus melawannya setiap hari. Selain pengobatan, pola makan yang sehat sangat membantu.

Oleh karena itu, konsumsilah nutrisi berikut untuk melawan depresi.

Pola makan bisa meningkatkan kesehatan mental. Jika Anda mengonsumsi makanan yang sehat, kamu akan tetap sehat, jika tidak, Anda akan mengalami masalah kesehatan.

Dalam hal kesehatan mental, nutrisi Anda memainkan peran penting.

Kesehatan usus memiliki implikasi di luar pencernaan karena 90 persen hormon serotonin, hormon kebahagiaan, dibuat di usus.

Hormon ini menentukan suasana hati dan perilaku. Oleh karena itu, memberi makan usus dengan nutrisi yang tepat akan membantu produksi hormon yang cukup yang mendorong kesehatan mental ini.