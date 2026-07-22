Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit kronis yang mematikan.

Meskipun tidak ada satu makanan pun yang bisa menghentikan kanker, memasukkan beragam makanan pelawan kanker secara konsisten sebagai bagian dari pola makan sehat adalah kunci untuk mengurangi risiko.

Pilihlah makanan ini dalam bentuk utuh, karena makanan utuh mengandung lebih banyak nutrisi daripada olahan. Pertimbangkan stroberi segar, bukan jeli stroberi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Moffitt.org.

1. Buah Beri

Buah beri termasuk makanan tersehat yang bisa Anda konsumsi.

Vitamin, serat, dan antioksidannya, seperti antosianin, asam ellagik, dan resveratrol, bisa menangkal kanker di saluran pencernaan kita.

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Keajaibannya kemungkinan terletak pada pigmen biru, ungu, dan merahnya.

Lezat dimakan begitu saja atau sebagai camilan atau hidangan penutup. Cobalah di atas keju cottage di atas roti panggang.