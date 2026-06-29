Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang bisa merenggut nyawa penderitanya.

Kata orang, mencegah lebih baik daripada mengobati dan menganggapnya sangat serius, terutama jika itu kanker.

Lagipula, kita hidup di zaman di mana makanan olahan, polusi udara, pemalsuan makanan, memasak dengan microwave, merokok,

konsumsi alkohol, dan sebagainya secara kolektif berkontribusi pada perkembangan berbagai jenis kanker.

Oleh karena itu, cara terbaik untuk melawannya adalah dengan membekali diri Anda dengan kekebalan yang lebih kuat dan sel-sel pelawan kanker yang melimpah di dalam tubuh.

Semua ini, dengan bantuan makanan tertentu yang terbukti secara ilmiah.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Tomat

Senyawa yang sama (likopen) yang memberi tomat warna merah juga bertanggung jawab untuk memberikan tomat sifat antikanker yang sangat dibutuhkan dan menyelamatkan kita.

Beberapa penelitian, termasuk yang diterbitkan dalam Journal of the National Cancer Institute, telah menemukan bahwa meningkatkan asupan tomat dengan menambahkannya ke dalam makanan seperti sandwich, salad, saus, dan sebagainya bisa sangat membantu Anda dalam mencegah dan melawan kanker.