Cegah Serangan Kanker Usus Besar dengan Mengonsumsi 9 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang sangat menakutkan.
Diet bisa memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kanker usus besar.
Minuman yang ramah usus seperti minuman kaya probiotik dan teh antiinflamasi bisa meningkatkan kesehatan usus dengan meningkatkan bakteri baik, mengurangi patogen berbahaya, dan menurunkan peradangan.
Minuman ini juga bisa membantu detoksifikasi dan memastikan pencernaan yang baik, mengurangi penumpukan racun yang menyebabkan kanker usus besar.
Mengonsumsi minuman ini secara teratur bersama dengan diet seimbang bisa memperkuat integritas usus, mendukung fungsi kekebalan tubuh, dan membantu menurunkan risiko kanker.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
1. Kombucha
Kombucha adalah minuman teh fermentasi yang dikemas dengan probiotik, antioksidan, dan asam organik yang meningkatkan kesehatan usus.
Ini membantu menyeimbangkan bakteri usus, mengurangi peradangan, dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah serangan kanker usus besar dan salah satunya kombucha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Minuman untuk Perut Rata yang Anda Impikan
- 3 Minuman untuk Kolesterol Tinggi yang Mengganggu
- 7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- Atasi Hangover dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini
- Tingkatkan Stamina di Pagi Hari dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini
- 9 Minuman Penurun Berat Badan Setelah Melahirkan