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Cegah Serangan Kolesterol Tinggi dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini

Cegah Serangan Kolesterol Tinggi dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini
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Wortel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu dampak yang bisa terjadi jika Anda memiliki kolesterol tinggi adalah penyakit jantung.

Merawat jantung dengan baik sangat penting, dan seringkali juga menantang.

Lagipula, ada beberapa faktor seperti kurangnya aktivitas fisik, obesitas, penggunaan alkohol dan tembakau yang berlebihan, pola makan yang buruk, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan kolesterol tinggi yang bisa membahayakan jantung Anda.

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Namun dari semua itu, salah satu faktor risiko utama adalah kadar kolesterol tinggi.

Hal ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner.

Jadi, sangat jelas bahwa menjaga kadar kolesterol Anda tetap terkontrol sangat penting untuk kesehatan jantung Anda.

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Bagaimana cara mengatasinya? Menambahkan beberapa sayuran bisa membantu Anda sampai batas tertentu.

Diet yang menyehatkan jantung diyakini tidak lengkap tanpa sayuran.

Ada beberapa jenis sayuran yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya adalah wortel.

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