jpnn.com, JAKARTA - OBESITAS merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Obesitas adalah masalah kesehatan utama yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia.

Faktanya, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa ada lebih dari 650 juta orang dewasa di seluruh dunia yang dianggap obesitas.

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Kondisi ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker.

Meskipun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan obesitas, termasuk genetika, pilihan gaya hidup, dan faktor lingkungan, diet memainkan peran penting.

Mengonsumsi makanan tinggi kalori dan rendah nutrisi merupakan faktor utama penyebab kenaikan berat badan dan obesitas.

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Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa makanan tertentu bisa membantu mencegah obesitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.