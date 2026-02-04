menu
Cegah Serangan penyakit Alzheimer dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini

Cegah Serangan penyakit Alzheimer dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini

Cegah Serangan penyakit Alzheimer dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini
Kunyit. Foto: Ricardo/jpnncom

jpnn.com, JAKARTA - ALZHEIMER merupakan salah satu jenis penyakit yang menyerang otak Anda.

Salah satu cara yang bisa membantu mencegah serangan penyakit alzheimer ialah dengan mengonsumsi herbal.

Bukan rahasia lagi, obat herbal dari dapur rumah dipercaya bisa meredakan berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sage

Daun ini bisa meningkatkan daya ingat pasien penyakit Alzheimer.

Konsumsi ekstrak daun sage bisa sangat membantu pasien dengan penyakit Alzheimer.

Selain itu daun sage bisa bermanfaat perkembangan otak pemuda.

Namun ingat, penggunaan suplemen sage harus dengan resep dokter. Waspada pada peningkatan tekanan darah.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menurunkan risiko serangan penyakit alzheimer dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

