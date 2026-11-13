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Cegah Serangan Penyakit Jantung dengan Rutin Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Cegah Serangan Penyakit Jantung dengan Rutin Mengonsumsi 5 Makanan Ini
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Ilustrasi beras merah.

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Kesehatan jantung harus menjadi prioritas utama bagi setiap orang karena merupakan pembangkit kehidupan dalam diri kita dan membuat kita tetap berfungsi.

Meskipun kasus penyakit jantung meningkat, ada beberapa cara untuk mencegahnya.

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Mengonsumsi makanan yang tepat untuk mencegah penyakit jantung harus menjadi garis pertahanan pertama terhadap kondisi kesehatan yang fatal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Konsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega-3

Jadikan asam lemak omega-3 sebagai teman demi kesehatan jantung Anda.

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Mengonsumsi ikan seperti salmon dan tuna yang mengandung asam lemak omega-3, telah terbukti menurunkan trigliserida dan mengurangi peradangan dalam tubuh.

Makanan yang kaya akan omega-3, seperti kenari, biji rami, dan kacang merah juga membantu menjaga tekanan darah pada tingkat normal dan menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat yang bisa membantu mencegah penyakit jantung dan salah satunya adalah buah dan sayuran.

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