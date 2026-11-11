Cegah Stunting, Baznas Salurkan Bantuan Pangan Bergizi bagi 659 Penerima Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan paket pangan bergizi kepada 659 penerima manfaat di berbagai daerah pada 3–12 November 2026.

Program tersebut menyasar 577 anak berisiko stunting dan 82 ibu hamil melalui jaringan Rumah Sehat Baznas (RSB). Khusus di Makassar, program ini menargetkan 100 anak sebagai penerima manfaat.

Pimpinan Pemberdayaan Daerah, Organisasi, dan Kelembagaan Baznas Saidah Sakwan, mengatakan, penanganan anak berisiko stunting perlu dilakukan sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Langkah tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak terpantau dengan baik.

"Anak-anak yang berisiko stunting butuh penanganan sejak dini. Pemenuhan gizi wajib dibarengi pemeriksaan kesehatan berkala supaya tumbuh kembang mereka terpantau dengan baik," kata Saidah.

Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kilogram beras, 60 butir telur, margarin, dan susu yang disalurkan dalam dua tahap.

Selain memberikan bantuan pangan, tim medis Rumah Sehat Baznas juga melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemantauan perkembangan fisik anak secara rutin.

Saidah menjelaskan, program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia.