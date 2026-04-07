Cegah Stunting, Hankook Beri Edukasi Ibu-Ibu dan Donasi untuk Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - PT Hankook Tire Indonesia menghadirkan program kesehatan masyarakat yang mencakup penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemberian donasi bagi layanan kesehatan setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Hegarmukti ini, difokuskan pada edukasi bagi calon ibu serta ibu dengan anak berusia 0–3 tahun guna mendorong langkah pencegahan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai penanganan yang tepat bagi anak yang berisiko mengalami stunting.

“Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional, kami berharap program ini dapat menjadi wujud nyata kontribusi Hankook dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya dalam bidang kesehatan," ujar Jung Jinkyun, Presiden Direktur PT Hankook Tire Indonesia.

Baca Juga: Hankook Tire Ajak Seluruh Distributor Perkuat Kolaborasi

Adapun pemilihan Desa Hegarmukti dilakukan berdasarkan data yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki persentase stunting yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lain di Kabupaten Bekasi.

"Melalui program ini, kami tidak hanya menghadirkan penyuluhan sebagai sarana edukasi bagi calon ibu dan para ibu, tetapi juga melakukan pemberdayaan melalui sesi demo masak yang memperkenalkan cara memasak yang tepat untuk menghasilkan menu sehat dan bernutrisi sebagai solusi praktis untuk memperbaiki permasalahan gizi anak dan keluarga," tutur dia.

Tidak berhenti pada kegiatan edukasi dan pemberdayaan, rangkaian program PT Hankook Tire Indonesia juga dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak, termasuk pengukuran berat dan tinggi badan untuk mendukung pemantauan tumbuh kembang serta deteksi dini risiko stunting.

Inisiatif ini sekaligus sejalan dengan agenda nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memperluas akses pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan pada usia dini dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nyata.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan stunting yang berkelanjutan, PT Hankook Tire Indonesia turut menyalurkan donasi sebanyak 17.500 paket gizi.