Cegah Stunting, Program PASTI Kembangkan Pangan Lokal di 26 Desa

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pencegahan stunting terus diperkuat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Salah satunya dilakukan Program PASTI dengan mengembangkan kebun gizi, budi daya ayam petelur, hingga kolam ikan lele di 26 desa yang tersebar di enam kabupaten.

Program PASTI atau Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia merupakan kemitraan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), serta PT Bank Central Asia Tbk melalui Bakti BCA.

Program tersebut bertujuan mendekatkan akses pangan bergizi kepada keluarga, terutama masyarakat yang menghadapi kendala harga dan ketersediaan bahan makanan.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, warga tidak hanya memperoleh akses terhadap sayuran dan sumber protein, tetapi juga dilibatkan langsung dalam pengelolaan sumber pangan.

Salah satu penerapannya terlihat di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang warga bernama Nursa dipercaya mengelola kebun gizi dan budi daya ikan lele bersama 12 warga lainnya.

Kebun tersebut menghasilkan berbagai komoditas, mulai dari tomat, brokoli, cabai, hingga tanaman pangan lainnya. Sementara itu, kolam budidaya menyediakan ikan lele sebagai salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat.

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"Jadi, dari situ, kami mencoba mulai bisa memotong mata rantai dari warga untuk ke pasar atau dari pihak tangan ke berapa. Jadi bisa langsung ke kami, lebih murah," ujar Nursa, Senin (16/11).

Nursa mengatakan pengembangan pangan lokal membantu memangkas rantai distribusi sehingga warga bisa memperoleh bahan makanan dengan harga lebih terjangkau.