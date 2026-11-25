jpnn.com, JAKARTA - Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting pada balita sebesar 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada 2023, dengan target 14,2 persen pada 2029.

Menjawab kebutuhan tersebut, Siloam Hospitals Mampang memperkuat edukasi kesehatan anak melalui peningkatan pemahaman orang tua saat peringatan Hari Anak Sedunia yang bertajuk “Little Step That Matters” di Siloam Hospitals Mampang, baru-baru ini.

Kegiatan ini menghadirkan sesi edukasi bersama dr. Jeven Reggie Santoso, Sp.A, Dokter Spesialis Anak Siloam Hospitals Mampang.

Dokter Jeven membahas tahapan tumbuh kembang anak, pentingnya pemantauan berkala, serta tanda-tanda keterlambatan perkembangan yang perlu diperhatikan orang tua.

Melalui permainan edukatif Milestone Mystery, peserta juga diajak mengenali tahapan perkembangan anak berdasarkan daftar periksa dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA).

“Tumbuh kembang anak mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial-emosional, dan setiap anak dapat mencapai tahapannya dengan kecepatan yang berbeda,” ujar dr. Jeven.

Baca Juga: Peruri Perkuat Penanganan Stunting melalui Edukasi Gizi dan Skrining Balita

Oleh karena itu, orang tua perlu memahami rentang perkembangan yang wajar sekaligus mengenali tanda yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Buku KIA, yang digunakan keluarga untuk mencatat kesehatan ibu dan anak, memuat daftar periksa perkembangan sesuai usia yang dapat menjadi panduan awal bagi orang tua.