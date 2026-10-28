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Cegah Terjadinya Peradangan, Ini 5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Musim Dingin

Cegah Terjadinya Peradangan, Ini 5 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Musim Dingin
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Ilustrasi gorengan. Foto: halodoc

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat radang yang Anda rasakan semakin parah.

Meskipun cuaca musim dingin indah, tetapi juga membawa tantangan tersendiri.

Musim dingin sulit bagi lansia dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

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Cuaca dingin yang ekstrem membuat kita rentan terhadap berbagai masalah seperti flu, batuk, atau peradangan kronis.

Namun, sesuatu yang sederhana seperti diet sehat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan mencegah peradangan.

Peradangan adalah respons alami sistem kekebalan tubuh terhadap cedera, infeksi, atau penyakit.

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Ini adalah proses kompleks yang melibatkan pelepasan berbagai bahan kimia dan sel imun ke area yang terkena.

Tanda-tanda peradangan meliputi kemerahan, rasa hangat, pembengkakan, dan nyeri.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi saat musim dingin untuk mencegah terjadinya peradangan seperti karbohidrat olahan.

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