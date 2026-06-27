Cegah Terserang Flu dengan 5 Cara Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah stau penyakit saluran pernapasan yang bisa menyerang siapa saja.

Walau hanya flu ringan, tetapi tetap memberikan rasa tidak nyaman saat beraktivitas.

Oleh sebab itu, ada baiknya Anda untuk melakukan pencegahan agar tidak tertular flu dari orang lain.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pakai Masker

Tak dimungkiri, saat kontak atau interaksi langsung dengan penderita flu tak terhindarkan, maka salah satu cara alami yang bisa dilakukan adalah dengan memakai masker.

Meski begitu, masker hanya berguna meminimalisir paparan virus flu, karena memang pakai masker saja tidak cukup untuk menghindarkan diri dari penularan virus flu.

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2. Mengurangi Interaksi dengan Penderita

Salah satu yang harus dilakukan sebenarnya adalah membatasi interaksi langsung dengan si penderita flu, entah itu anggota keluarga ataupun teman.

Pasalnya, kontak langsung dengan mereka bisa memperbesar risiko tertular, apalagi jika Anda tak sadar kalau daya tahan tubuhnya sedang lemah.