JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Cegah Tumbuhnya Uban di Rambut dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Ilustrasi Buncis. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat rasa percaya diri turun ialah adanya uban pada rambut.

Uban bisa terjadi karena faktor keturunan atau memiliki penyakit autoimun yang merusak sel pewarna rambut, atau juga karena tubuh kekurangan vitamin tertentu.

Seperti kulit, rambut juga memiliki zat pewarna yang disebut melanin.

Nah, untuk mengembalikan melanin yang hilang atau rusak, Anda bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan yang kaya vitamin B12

Makanan yang kaya vitamin B12 bisa membantu mencegah timbulnya uban pada rambut.

Vitamin B12 membantu menjaga kerja sistem saraf agar tetap normal, berperan dalam pembentukan informasi genetik (RNA dan DNA), dan memproduksi sel darah merah bersama dengan asam folat atau vitamin B9.

Saat tubuh kekurangan vitamin ini dalam jumlah besar, maka anemia pernisiosa bisa terjadi.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah timbulnya uban pada rambut dan salah satunya makanan tinggi tembaga.

