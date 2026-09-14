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Cek 5 Bagian Ini Sebelum Membeli Motor Bekas, Nomor Terakhir Tidak Boleh Dilewatkan

Cek 5 Bagian Ini Sebelum Membeli Motor Bekas, Nomor Terakhir Tidak Boleh Dilewatkan
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Harga yang lebih terjangkau membuat motor bekas masih menjadi pilihan menarik bagi banyak orang. Pilihannya pun cukup luas, mulai dari skutik keluaran beberapa tahun terakhir sampai model yang sudah lama beredar seperti Mio Gear dan BeAT FI. Foto: Ilustrasi/ astra.co.id

jpnn.com, JAKARTA - Motor bekas masih menjadi pilihan menarik bagi banyak orang.

Selain harga yang lebih terjangkau, pilihannya pun cukup luas, mulai dari skutik keluaran beberapa tahun terakhir sampai model yang sudah lama beredar seperti Mio Gear dan BeAT FI.

Namun, jangan sampai keputusan membeli hanya berdasarkan bodi yang terlihat mulus atau harga yang lebih murah dari unit lain.

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Sebelum menyerahkan uang, ada beberapa bagian motor yang sebaiknya diperiksa langsung agar tidak muncul biaya perbaikan besar setelah kendaraan berpindah tangan.

1. Periksa Mesin Saat Kondisinya Masih Dingin

Mesin menjadi bagian pertama yang perlu diperhatikan.

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Jika memungkinkan, minta penjual tidak menyalakan motor sebelum kamu datang.

Menyalakan mesin dari kondisi dingin dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai proses starter dan suara mesin.

Ada 5 bagian yang sebaiknya dicek terlebih dahulu sebelum membeli motor bekas agar tidak muncul biaya perbaikan besar setelah kendaraan berpindah tangan

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