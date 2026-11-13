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Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November

Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November
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Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 13 November 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - SUBANG - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 13 November 2026.

Laman Pegadaian yang dikutip di Subang, Jawa Barat, Jumat (13/11), pukul 11.42 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing berada di angka Rp2.462.000, Rp2.547.000, dan Rp2.485.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp1.291.000

1 gram: Rp2.462.000

Berikut harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 13 November 2026. Galeri24 1 gram Rp2.462.000

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