Cek di Sini Harga Tiket Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Mulai Rp 300 Ribu
jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday pada Juni mendatang dengan menghadapi Oman dan Mozambik.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan langsung, tiket pertandingan bisa dibeli mulai dari harga termurah Rp 300 ribu.
Seluruh pertandingan rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pada laga pertama, Jay Idzes dan kolega akan menghadapi Oman pada Jumat (5/6).
Adapun laga kedua melawan Mozambik bakal digelar empat hari setelahnya, yakni pada Selasa (9/6).
PSSI dijadwalkan mulai merilis penjualan tiket pada Jumat (22/5) melalui kanal Kita Garuda dan aplikasi Livin’ Sukha.
Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada laga persahabatan bulan Juni.
Pertandingan melawan Oman dan Mozambik menjadi bagian dari persiapan awal Skuad Garuda untuk menatap ASEAN Championship 2026.
Cek di sini harga tiket laga persahabatan Timnas Indonesia pada Juni mendatang melawan Oman dan Mozambik
