jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja migas baru guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan dinamika pasar energi dunia.

Menurut Cek Endra, perkembangan situasi internasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pentingnya setiap negara memperkuat kapasitas produksi energi domestik.

Dalam kondisi tersebut, percepatan eksplorasi dan pengembangan sektor hulu migas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Situasi global saat ini memberikan pelajaran bahwa ketahanan energi menjadi faktor yang sangat menentukan stabilitas ekonomi suatu negara," ujar Cek Endra dalam keterangannya pada Kamis (25/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, langkah pemerintah untuk terus mempercepat eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja migas perlu didukung agar Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan energi di masa mendatang.

Cek Endra mengatakan sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemerintah saat ini telah mengidentifikasi 118 area potensial blok migas baru sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor hulu migas nasional.

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Dari jumlah tersebut, 25 wilayah kerja telah ditandatangani kontraknya, 43 wilayah kerja sedang dalam tahap joint study (studi bersama), serta 50 area potensial lainnya disiapkan untuk ditawarkan melalui kegiatan studi dan akuisisi data baru.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka peluang investasi sekaligus mempercepat penemuan cadangan migas baru.