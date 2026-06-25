menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Cek Endra Dukung Percepatan Eksplorasi & Pengembangan Wilayah Kerja Migas Baru untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Cek Endra Dukung Percepatan Eksplorasi & Pengembangan Wilayah Kerja Migas Baru untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Cek Endra Dukung Percepatan Eksplorasi & Pengembangan Wilayah Kerja Migas Baru untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja migas baru guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan dinamika pasar energi dunia.

Menurut Cek Endra, perkembangan situasi internasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pentingnya setiap negara memperkuat kapasitas produksi energi domestik.

Dalam kondisi tersebut, percepatan eksplorasi dan pengembangan sektor hulu migas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Baca Juga:

"Situasi global saat ini memberikan pelajaran bahwa ketahanan energi menjadi faktor yang sangat menentukan stabilitas ekonomi suatu negara," ujar Cek Endra dalam keterangannya pada Kamis (25/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, langkah pemerintah untuk terus mempercepat eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja migas perlu didukung agar Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan energi di masa mendatang.

Cek Endra mengatakan sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemerintah saat ini telah mengidentifikasi 118 area potensial blok migas baru sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor hulu migas nasional.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, 25 wilayah kerja telah ditandatangani kontraknya, 43 wilayah kerja sedang dalam tahap joint study (studi bersama), serta 50 area potensial lainnya disiapkan untuk ditawarkan melalui kegiatan studi dan akuisisi data baru.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka peluang investasi sekaligus mempercepat penemuan cadangan migas baru.

Cek Endra DPR mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja migas baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI