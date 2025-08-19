Cek Gula Darah Gratis Kalbe Nutritionals Bakal Diperluas di Kota-Kota Besar

jpnn.com, JAKARTA - Data International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan jumlah diabetesi di Indonesia melonjak 179%, mencapai 20,4 juta orang pada 2024 dari 7,3 juta orang di tahun 2011.

Peningkatan signifikan ini menegaskan pentingnya langkah preventif, terutama bagi mereka yang sering mengabaikan pemeriksaan kesehatan karena padatnya aktivitas.

“Lonjakan ini menjadi pengingat bahwa langkah preventif perlu dimulai sedini mungkin, terutama bagi generasi produktif yang terjebak rutinitas padat," kata Senior Brand Manager Diabetasol, Nita Novita, Selasa (19/8).

Oleh karenanya, Kalbe Nutritionals melalui Diabetasol melakukan kampanye ‘Stand by You’, untuk meningkatkan kepedulian terhadap risiko diabetes. Hal ini dikemas dalam format goes to office dengan menghadirkan pemeriksaan gula darah gratis juga aktivitas lainnya.

Hingga kini, program yang berlangsung sejak April 2025 ini telah menjangkau lebih dari 2.000 karyawan di area Jakarta.

""Kami ingin memudahkan karyawan melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa meninggalkan pekerjaan," ucapnya.

Kegiatan ini akan terus diperluas ke berbagai kota besar untuk menjangkau setidaknya 300 kantor hingga akhir tahun 2025.

Dia mengharapkan, akan semakin banyak karyawan yang mendapatkan akses mudah untuk pemeriksaan kesehatan dan edukasi diabetes.