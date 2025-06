Cek Harga Pangan Setelah Iduladha 2025, Harga Beras Turun Tipis

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejumlah komoditas mengalami penurunan Selasa (9/6).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 06.15 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 15.225 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 15.694 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 13.760 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp 13.906 per kilogram.

Berikutnya, harga bawang merah Rp 35.700 per kilogram turun dari sebelumnya Rp38.313 per kilogram, bawang putih bonggol di harga Rp 35.600 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 39.995 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 35.000 per kilogram turun dari sebelumnya tercatat Rp 47.461 per kilogram; lalu cabai merah besar di harga Rp 32.000 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 48.376 per kilogram.

Gula konsumsi di harga Rp18.538 per kilogram naik tipis dari harga di hari sebelumnya tercatat Rp18.436 per kilogram.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan di harga Rp 19.231 per liter turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 20.812 per liter; minyak goreng curah Rp 16.655 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.681 per liter; Minyakita Rp 16.273 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp 17.575 per liter.

Selanjutnya, harga pangan garam konsumsi Rp 12.250 per kilogram naik tipis dibandingkan harga sebelumnya tercatat Rp 11.611 per kilogram.(antara/jpnn)