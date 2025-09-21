menu
Cek Harga Tiket Super League PSM Makassar Vs Persija Jakarta
Suasana di Official Store PSM Makassar. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAREPARE - Panitia pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta memprediksi laga pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam itu bakal full house alias dipenuhi penonton di arena.

Selain lantaran magnet Persija sebagai tamu yang kini jadi tim elite dan rival abadi PSM, pertandingan nanti bertepatan dengan weekend. Fan tuan rumah bakal datang tak hanya yang bermarkas di Parepare saja.

Panpel PSM sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk dari penjualan tiket pertandingan.

Koordinator Ticketing PSM Makassar Muttaqin mengatakan telah menyediakan tujuh ribuan tiket.

"Kami siapkan 7.400 lembar tiket untuk lima kategori. Itu di luar kuota untuk komplimen dan sponsor," katanya. 

Pembelian tiket sistem online dan telah dibuka sejak Selasa (16/9) lalu.

Ada superbig match BRI Super League hari ini di Gelora BJ Habibie, antara PSM Makassar vs Persija Jakarta

