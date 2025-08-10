Cek Hasil, Jadwal, dan Klasemen BRI Super League, Fantastis!
jpnn.com - BANTEN – Pekan pertama BRI Super League 2025/26 menyisakan tiga pertandingan.
Ada di Bali, Jakarta, dan Malang.
Minggu (10/8), Bali United dan Persija Jakarta menjadi tuan rumah untuk Persik Kediri dan Persita Tangerang.
Pada Senin (11/8), Arema FC menutup pekan ke-1 dengan menjamu PSBS Biak di Kanjuruhan.
Hasil & Jadwal Pekan ke-1 BRI Super League
Menjelang tiga laga sisa tersebut digelar, Malut United memimpin klasemen dengan keunggulan jumlah dan selisih gol dari Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC Samarinda, dan PSIM Yogyakarta.
Malut United tampil fantastis di kandangnya Dewa United, Banten International Stadium, Serang pada Sabtu malam.
Laskar Kie Raha -julukan Malut United, memenangi Perang Bintang itu dengan 3-1, sempat unggul 3-0.
BRI Super League hari ini ada Bali United vs Persik Kediri dan Persija Jakarta vs Persita Tangerang.
