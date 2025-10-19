menu
Cek Hasil Race MotoGP Australia 2025 di Sini

MotoGP 2025. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - PHILLIP ISLAND - Pembalap Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez finis pertama pada Race MotoGP Australia 2025 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10).

Fernandez menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 39 menit 49, 571 detik sekaligus mengatasi perlawanan dari pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Aprilia Racing Marco Bezzecchi.

Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi pembalap bernomor 25 pada musim ini.

Memulai balapan, Fabio Quaratararo yang memperoleh pole position justru gagal melakukan start yang apik setelah posisinya terjun dari urutan tiga besar.

Marco Bezzecchi yang bisa melihat celah langsung tancap gas untuk memimpin balapan dan dibuntuti oleh Raul Fernandez dan Pedro Acosta yang berada di urutan dua dan ketiga.

Insiden terjadi ketika memasuki lap kelima ketika dua pembalap Johann Zarco dan Jack Miller terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan.

Sementara The Bezz yang memimpin akhirnya menjalani double long lap penalty yang diperolehnya ketika menabrak Marc Marquez di MotoGP Indonesia.

Memasuki lap kelima, The Bezz turun ke posisi keempat setelah menjalani hukuman penalti.

Raul Fernandez finis pertama pada Race MotoGP Australia 2025. Kemenangan perdananya musim ini.

