Cek Jadwal dan Live Streaming Semifinal Denmark Open 2025

Sepuluh pertandingan memperebutkan tiket final hadir di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (18/10) mulai pukul 14.00 WIB.

Penggila bulu tangkis dari Indonesia beruntung, lantaran selain bisa menyaksikan para pemain top dunia, juga pantas berharap ada wakil Merah Putih yang menembus final.

Indonesia punya dua wakil tersisa, yakni tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Semifinal Denmark Open 2025 Super 750 akan dibuka dengan superbig match An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang).

Seluruh laga 4 Besar Denmark Open 2025 bisa Anda saksikan melalui live streaming di Vidio.

