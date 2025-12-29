menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Cek Jadwal & Klasemen Super League, Ada Bali United Vs Dewa United Sore Ini

Cek Jadwal & Klasemen Super League, Ada Bali United Vs Dewa United Sore Ini

Cek Jadwal & Klasemen Super League, Ada Bali United Vs Dewa United Sore Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Dewa United. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Laga tunda pekan ke-8 Super League belum selesai.

Setelah diwarnai banyak drama pada lima laga, pekan ke-8 masih menyisakan empat pertandingan lagi, termasuk Bali United vs Dewa United, Senin (29/12) sore.

Dewa United menjadi tamu pada laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar itu.

Baca Juga:

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan timnya saat ini sedang berada dalam fase positif setelah melalui sejumlah proses pembenahan.

“Saya pikir kami menyelesaikan beberapa masalah di dalam tim. Kami menang di dua laga terakhir. Tentang laga melawan Bali United, kami akan mencoba untuk menang,” ujarnya.

Laga timnya melawan Bali United juga memiliki makna khusus bagi pelatih asal Belanda tersebut. Pertandingan ini akan menjadi laga ke-100 dirinya bersama Dewa United di kompetisi liga.

Baca Juga:

"Tiga tahun lalu saya memulainya. Kami membangun sebuah organisasi yang sangat profesional,” katanya.

Dia kemudian menyoroti progres signifikan Dewa United dari musim ke musim sebagai hasil dari proses yang berkelanjutan.

Urusan di pekan laga tunda Super League belum selesai. Masih ada pertarungan-pertarungan besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI