Cek Jadwal & Klasemen Super League, Ada Bali United Vs Dewa United Sore Ini

jpnn.com - GIANYAR - Laga tunda pekan ke-8 Super League belum selesai.

Setelah diwarnai banyak drama pada lima laga, pekan ke-8 masih menyisakan empat pertandingan lagi, termasuk Bali United vs Dewa United, Senin (29/12) sore.

Dewa United menjadi tamu pada laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar itu.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan timnya saat ini sedang berada dalam fase positif setelah melalui sejumlah proses pembenahan.

“Saya pikir kami menyelesaikan beberapa masalah di dalam tim. Kami menang di dua laga terakhir. Tentang laga melawan Bali United, kami akan mencoba untuk menang,” ujarnya.

Laga timnya melawan Bali United juga memiliki makna khusus bagi pelatih asal Belanda tersebut. Pertandingan ini akan menjadi laga ke-100 dirinya bersama Dewa United di kompetisi liga.

"Tiga tahun lalu saya memulainya. Kami membangun sebuah organisasi yang sangat profesional,” katanya.

Dia kemudian menyoroti progres signifikan Dewa United dari musim ke musim sebagai hasil dari proses yang berkelanjutan.