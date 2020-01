Cek Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Tottenham vs Liverpool

jpnn.com, LONDON - Pekan ke-22 Liga Inggris (Premier League) akan bergulir mulai Sabtu (11/1) dini hari WIB. Dari sepuluh pertandingan, salah satunya menghadirkan big match Tottenham Hotspur vs Liverpool di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (12/1) dini hari WIB.

Mungkin para pesaing terdekat Liverpool seperti Liecester City dan juara bertahan Manchester City sangat berharap Tottenham mengalahkan tamunya.

Liverpool saat ini tengah berada di jalur mulus untuk menyudahi paceklik gelar juara Liga Inggris mereka dan melawan Tottenham merupakan tantangan spesial.

Berbeda dari pertemuan sebelumnya di Anfield yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Liverpool dalam keadaan tertinggal, kali ini The Reds akan menghadapi Tottenham yang kini ditangani The Special One Jose Mourinho.

Sejak menggantikan Mauricio Pochettino pada pertengahan November, Mourinho belum berhasil memetik kemenangan melawan tim-tim enam besar. Tottenham kalah dari dua bekas klub Mourinho, 1-2 kontra Manchester United dan 0-2 melawan Chelsea.

Kini, Mourinho tak hanya berpeluang untuk menjegal langkah mulus Liverpool, tetapi juga memperbaiki catatan pertemuannya kontra Jurgen Klopp yang sejauh ini hanya beroleh dua kemenangan dan empat hasil imbang dari sepuluh pertandingan.

Namun sayang, Mourinho sudah kehilangan Harry Kane yang menepi karena cedera, ditambah Moussa Sissoko yang harus menjalani pemulihan selepas operasi cedera lutut kanannya.

Kamis (9/1) kemarin, pihak Tottenham mengonfirmasi Kane akan absen tiga bulan. Sky Sports mencatat, selama lima musim terakhir, persentase kemenangan Tottenham turun sembilan persen di seluruh permainan di mana Kane tidak tampil.